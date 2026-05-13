A pochi giorni di distanza dalla convicente vittoria in campionato (3-0 con le reti di Lautaro, Sucic Mkhitaryan), l'Inter si prepara ad affrontare la Lazio nella finale di Coppa Italia, in programma questa sera allo stadio Olimpico di Roma alle ore 21:00. Per i nerazzurri si tratta della 16esima finale di Coppa Italia della sua storia, meno solo di Roma (17) e Juventus (22).

Sono invece 18 i precedenti in Coppa Italia tra Inter e Lazio, con i milanesi che guidano il bilancio con 7 vittorie contro le 5 dei biancocelesti, mentre in 6 occasioni il match è terminato in pareggio. Si tratta inoltre della seconda volta nella storia che le due squadre si affronteranno in finale di Coppa Italia: l'unico precedente risale al 2000, quando la Lazio conquistò il trofeo dopo aver vinto 2-1 all'Olimpico e pareggiato 0-0 a San Siro nella formula della finale andata e ritorno.

Il bilancio tra Lazio e Inter nelle 12 sfide disputate fuori dalla Serie A negli anni 2000 è invece in perfetto equilibrio: al momento si contano quattro successi per parte e quattro pareggi. L’Inter è però rimasta imbattuta nelle ultime nove sfide contro la Lazio tra tutte le competizioni, vincendone sette e mettendo a referto ben sei clean sheet nel periodo.