La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter è stata quella con il più alto incasso da botteghino nella storia della competizione, ma anche la meno vista degli ultimi 17 anni. Come fa notare Calcio e Finanza, infatti, la sfida tra biaconcelesti e nerazzurri ha superato l'incasso anche di Milan-Bologna e Fiorentina-Inter, andate in scena nel 2025 e nel 2023: il sold out registrato all'Olimpico ha portato in cassa poco più di 5,6 milioni di euro.

Discorso inverso per quanto riguarda gli ascolti tv, con la partita andata in onda in esclusiva su Canale 5. L'ultima finale di Coppa Italia ha portato davanti alla televisione 5,56 milioni di spettatori per uno share del 27,8%. Si tratta del dato più basso registrato dal 2010, pesino peggio di Atalanta-Lazio del 2019. CF precisa e ricorda che si tratta della quarta volta in 17 anni che non viene superata la soglia dei 7 milioni di spettatori: era già successo nel derby di Roma del 2013 (che però toccò il 40% di share), per Milan-Bologna dello scorso anno e per Fiorentina-Inter del 2023.

"Si tratta della terza stagione consecutiva in cui si registra un doppio calo percentuale sia per gli spettatori medi che per lo share medio - chiosa Calcio e Finanza -. Considerando solo la media del numero di persone collegate per tutte le partite di una stagione di Coppa Italia, il calo registrato continua ininterrottamente da sei stagioni, nonostante nel 2021/22 e 2022/23 si registrò un rialzo dello share rispetto all’annata precedente".