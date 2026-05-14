La vittoria della Coppa Italia consentirà all'Inter di portare due trofei sul pullman dei festeggiamenti che avranno luogo domenica per le strade di Milano dopo la partita (ininfluente) contro il Verona al Meazza. Alla fine della stagione, come riporta il Corriere dello Sport, ci saranno diversi giocatori ai saluti. Sarà l'annata del commiato per Sommer, Acerbi e Darmian, mentre ci sono ancora margini per una permanenza di De Vrij e Mkhitaryan. L'olandese ha ricevuto una proposta con un ingaggio inferiore rispetto a quello attuale. L'armeno, potrebbe restare ma sta decidendo su un possibile ritiro dal calcio giocato. Scontato anche l'addio di Frattesi, l'Inter proverà a massimizzare la cessione in modo da poter aggiungere il gruzzolo ai 40-45 milioni di euro già stanziati da Oaktree.

Il sogno dei nerazzurri, non ancora abbandonato, è Nico Paz. Dipenderà però da quel che decideranno il Real Madrid e il suo nuovo allenatore, che con ogni probabilità sarà José Mourinho. In caso contrario, come giocatore in grado di scompaginare un po' le gare, si punterà su Diaby, già cercato lo scorso gennaio.

Per il resto la dirigenza insegue almeno un difensore centrale, in pole c'è Muharemovic con cui esiste già un accordo per il contratto. Non è però da accantonare la pista Solet, anche perché la trattativa col Sassuolo per il bosniaco è complicata dal 50% sulla rivendita che appartiene alla Juventus. A centrocampo il preferito resta Koné della Roma. Da non dimenticare anche Palestra, ma prima bisognerà capire che ne sarà di Dumfries e Luis Henrique.