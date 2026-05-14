Nessuna sanzione per le società, grazie anche al comportamento corretto delle rispettive tifoserie. Questa la prima buona notizia per Lazio e Inter, dopo la pubblicazione delle decisioni del Giudice Sportivo in seguito alla finale di Coppa Italia. Non la passano liscia invece i giocatori finiti sul taccuino di Marco Guida, dei quali uno non potrà scendere in campo nella prossima partita della competizione, a prescindere dalla maglia che indosserà. Di seguito tutte le decisioni:

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GILA FUENTES Mario (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)

ZACCAGNI Mattia (Lazio): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE PRIMA SANZIONE

BASTONI Alessandro (Inter)

BISSECK Yann Aurel (Inter)

RODRÍGUEZ LEDESMA Pedro Eliezer (Lazio)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE PRIMA SANZIONE

DIMARCO Federico (Inter)

Sezione: News / Data: Gio 14 maggio 2026 alle 16:14
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.