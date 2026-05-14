Il Brasile ha deciso di proseguire con Carlo Ancelotti alla guida della Seleçao. La CBF ha ufficializzato il rinnovo del commissario tecnico italiano fino al 2030, confermando la volontà di costruire un progetto a lungo termine.

Ancelotti: “Vogliamo riportare il Brasile ai vertici”

Arrivato sulla panchina verdeoro nel maggio 2025, Ancelotti ha commentato così il prolungamento: “Sono arrivato in Brasile un anno fa e ho capito subito cosa rappresenta il calcio per questo Paese”. L’ex allenatore di Milan e Real Madrid ha poi aggiunto: “Abbiamo lavorato per riportare la nazionale ai vertici del calcio mondiale, ma vogliamo ancora di più”.

Obiettivo sesto titolo mondiale

La missione principale resta la conquista del sesto Mondiale della storia brasiliana. Finora Ancelotti ha guidato il Brasile in 10 partite, ottenendo 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. La CBF: “Giornata storica per il calcio brasiliano” Grande soddisfazione anche da parte del presidente della federazione Samir Xaud: “È un giorno storico per il calcio brasiliano”.

Contratto top e stipendio da record

L’intesa prevede condizioni economiche simili al precedente accordo. Ancelotti resterà così tra i commissari tecnici più pagati al mondo, con uno stipendio vicino ai 10 milioni di euro annui più bonus legati ai risultati.