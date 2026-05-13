In estate il Sassuolo dovrà rimboccarsi le maniche e trovare un nuovo portiere. Non per scelta del club, ma per una decisione personale di Arijanet Muric, estremo difensore classe '98 arrivato in prestito dall'Ipswich Town un anno fa e che, parole sue, non ha intenzione di rimanere in Emilia: "Non intendo giocare per il Sassuolo nella prossima stagione. Con la fine del prestito, finisce anche il mio tempo qui. Ho informato il club che non voglio rimanere qua dopo questa stagione per motivi personali". Parole che indubbiamente non lasciano alcun margine di manovra per provare a fargli cambiare idea.

Un peccato per il Sassuolo, che nonostante i 43 gol incassati, alcuni con sue responsabilità (si pensi alla prestazione da incubo nello 0-5 contro l'Inter al Mapei Stadium), nel complesso ha convinto e probabilmente si sarebbe guadagnaato il riscatto da parte dei neroverdi. Una strategia bloccata sul nascere dalla volontà del diretto interessato.