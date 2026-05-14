Dopo la vittoria della Coppa Italia, con consegna del trofeo direttamente sul campo, l'Inter non ha ancora finito di festeggiare. Domenica alle 15 è infatti in agenda la partita contro il Verona al Meazza, al termine della quale verrà messa nelle mani di Lautaro Martinez la coppa Scudetto, nel contesto delle celebrazioni che dal rettangolo di gioco si sposteranno poi sulle vie di Milano. Ne parla oggi Il Giorno. Non è chiaro se si raggiungeranno i numeri del 2024, con 400 mila persone in strada, ma nel dubbio il Comune e la Prefettura di Milano hanno definito un piano di sicurezza (in alcune aree del centro di Milano e nella zona di San Siro saranno vietati gli alcolici dalle 16 di domenica all'una di lunedì) che possa gestire questa potenziale invasione nel pomeriggio di domenica 17 maggio, nel corso della parata del pullman scoperto con la squadra.

Nella riunione - hanno riferito dalla Prefettura in una nota – in generale è stato anche messo a punto il tragitto cittadino che sarà percorso dal pullman con i giocatori., che tra festa, docce e interviste difficilmente usciranno dallo stadio prima delle 18.30 circa. Orario che dovrebbe vedere quindi la partenza del bus. Il mezzo si muoverà inizialmente lungo viale Caprilli, per poi transitare da piazzale Lotto e imboccare via Monte Rosa. Il convoglio attraverserà piazza Amendola e lambirà l'area di CityLife, proseguendo verso piazza Buonarroti. L'ultima parte del percorso segnalata prevede il passaggio in via Boccaccio e piazzale Cadorna, con la svolta successiva in via Carducci. Si proseguirà verso corso Magenta, via Meravigli, piazza Cordusio per entrare da via Orefici in piazza Duomo. Qui, sulla terrazza, infine i giocatori si affacceranno per festeggiare con i tifosi.