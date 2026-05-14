Spesso criticato per qualche distrazione di troppo, oggi Yann Bisseck va legittimamente considerato un punto di riferimento nella difesa a tre dell'Inter e anche ieri era al suo posto nella finale di Coppa Italia contro la Lazio. Al termine della quale InterTV lo ha intervistato.

Mi racconti le emozioni di questo momento?

"Grande soddisfazione, è stata una strada lunga. Abbiamo lavorato tanto dopo la scorsa stagione e non era semplice, ma la squadra ha mostrato una grande reazione e i due trofei sono strameritati".

Ora sei indispensabile per la difesa, qual è stato il tuo segreto?

"Il segreto è sempre la fiducia. Io ho sempre avuto tanta fiducia in me stesso, per un giocatore però è più importante avere quella del mister. Con lui so che anche se sbaglio una volta giocherò comunque la partita successiva. Questo aspetto mi ha dato tanto, gli faccio i complimenti perché il suo non era un lavoro semplice dopo l'anno scorso. Ora siamo felicissimi con due trofei".

A chi dedichi questa stagione?

"A tutti i tifosi, la mia famiglia e i miei follower su X".