Che l'Inter sia fortemente interessata a Tarik Muharemovic non è un mistero, il fatto è noto da settimane, forse mesi. Ma negli ultimi tempi i nerazzurri hanno sciolto parecchi nodi in merito e hanno iniziato a parlarne seriamente sia con il Sassuolo sia con il diretto interessato, complice anche l'ombra della Juventus che avrebbe in questa trattativa il non banale vantaggio di poter risparmiare la metà del costo del cartellino, in base a precedenti accordi con i neroverdi al momento della cessione a titolo definitivo del bosniaco, canterano bianconero.
Con Francesco Acerbi e Stefan de Vrij in uscita per fine contratto, ecco dunque che Muharemovic è un candidato fortissimo a rinfrescare la retroguardia nerazzurra. E da parte sua la sfida sarebbe già stata accettata, a dispetto della possibilità eventuale di tornare a vestire la maglia della Juventus. Ma un via libera vago non è abbastanza per stringersi la mano, ecco dunque che con l'entourage del difensore, come rivela Nicolò Schira, si è trovata l'intesa anche sulle cifre: contratto fino al 2031 a 2,2 milioni di euro a stagione.
Adesso c'è uno scoglio non da poco da superare prima di brindare alla felice conclusione di un affare che negli ambienti del mercato viene dato per fatto: accontentare il Sassuolo, impresa non semplice da una parte considerando le sempre alte richieste degli emiliani per i propri gioielli, meno complicata alla luce degli ottimi rapporti tra club, che in passato hanno portato spesso al nero su bianco. Ad oggi, la proposta dell'Inter per Muharemovic si focalizza soprattutto sulla formula: prestito con obbligo di riscatto al primo punto in classifica dei nerazzurri da febbraio 2027. Praticamente, un acquisto con pagamento posticipato, come se fosse una cucina o un divano ma abbastanza usuale nel calciomercato. Una strategia che permetterebbe all'Inter di risparmiare inizialmente e investire le proprie risorse su altri giocatori per i quali le formule creative non sarebbero accettate.
🚨 Excl. - Agreement in principle between Tarik #Muharemovic and #Inter for a contract until 2031 (2,2M/year). Inter are now working to reach a deal with #Sassuolo: offered a loan with the obligation to buy after the first point from February 2027. #Juventus have 50% on the sale https://t.co/GnNpyHRQg7— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 12, 2026
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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