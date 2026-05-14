Protagonista durante l'assenza di Denzel Dumfries della corsa Scudetto, ieri Luis Henrique è riuscito a godersi la vittoria della Coppa Italia in finale contro la Lazio subentrando al neerlandese al 23' del secondo tempo. Non si può certo sostenere che l'ex Marsiglia abbia vissuto una stagione ai margini della squadra, anzi, quella di ieri è stata la sua 41esima presenza per lui. E dopo la partita, intercettato da Globoesporte, ha manifestato la propria gioia per il secondo trofeo portato a casa alla sua prima stagione italiana: "Vincere la Coppa Italia e la Serie A al mio primo anno all'Inter è qualcosa di davvero speciale. Sono estremamente felice e onorato di aver alzato questi trofei nella mia stagione d'esordio. È stato un anno fantastico per me e per il gruppo. Conquistare due titoli così importanti dimostra la forza di questa squadra e l'impegno profuso da tutti fin dall'inizio del nostro percorso. È un momento che rimarrà per sempre impresso nella mia carriera", ha dichiarato il brasiliano.
"Quando sono arrivato all'Inter, conoscevo la grandezza del club e la pressione di vincere titoli. Alzare due trofei alla mia prima stagione mi rende molto felice e orgoglioso. L'adattamento è stato ottimo fin da subito e questo ha fatto la differenza in campo. Condividere questi successi con i tifosi, i miei compagni di squadra e la mia famiglia rende tutto ancora più straordinario", ha aggiunto.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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