Non solo le parole di Maurizio Sarri ieri sera, condivise un po' da tutto l'ambiente biancoceleste, la delusione per la prestazione nella finale di Coppa Italia di ieri sera contro l'Inter traspare evidente anche in quelle di un grande ex come Roberto Rambaudi, che intervenuto sulle frequenze di Radiosei non riesce proprio a digerire l'atteggiamento della Lazio in un match così importante che avrebbe letteralmente cambiato il giudizio sulla stagione intera: “La Lazio mi ha deluso, il primo tempo è stato imbarazzante, senza idee, atteggiamento, coraggio, piano B. Troppa diversità, troppa passività. Partita preparata male e disputata peggio. Nella ripresa almeno c’è stato più coraggio, più cuore. Sono molto deluso, poi è vero che serviva la partita perfetta ma non hai fatto nulla per mettere in difficoltà l'Inter, cosa che anche altre squadre con meno qualità sono riuscite fare".

Rambaudi insiste sulla sua valutazione della prestazione biancoceleste: "Hai giocato per non prendere gol e ci sta perché è la mentalità di questa squadra. Però se l’hai preparata così devi anche pensare di poter subire una rete e a quel punto sarebbe servita la capacità di reagire, sarebbe servito un piano B. Bisognava porre rimedio".

Chiusura tranchant: "C’è da resettare tutto. Anche il primo tempo rispecchia la società. Il risultato casuale, il lavoro no”