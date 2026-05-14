"E' bellissimo, è bellissimo". Parlando ai microfoni di Radio TV Serie A, Marcus Thuram non ha nascosto la felicità per la vittoria della Coppa Italia che ha permesso all'Inter di fare la doppietta a livello nazionale dopo lo scudetto. "Due trofei in un anno non sono scontati, ce li godiamo. Penso che abbiamo meritato di vincerli", ha aggiunto l'attaccante francese dopo il 2-0 alla Lazio dell'Olimpico.

La svolta della stagione.

"Abbiamo cambiato passo dopo la sosta, facendo partite serie che abbiamo vinto".

Anche in finale c'è stata la firma di Lautaro.

"E' il capitano, il leader, quello che ci trascina. E' molto importante per noi".

Cosa vi ha detto Chivu negli spogliatoi?

"Ha usato le parole che usa spesso, le parole di un mister e di un leader. Ciò che ci ha detto rimane negli spogliatoi".