Dopo aver conquistato l'accoppiata Scudetto - Coppa Italia al primo anno da allenatore dell'Inter, nonché al primo da tecnico in Serie A cominciando la stagione dall'inizio (al Parma era subentrato a Pecchia raggranellando solo 13 panchine), Cristian Chivu affida le proprie emozioni ai microfoni di Radio Tv Serie A per un breve commento. "Sono felice per noi, per il mondo Inter. Per quello che abbiamo cercato di fare quest'anno, per quello che abbiamo cercato di dare, continuità a quanto fatto negli ultimi anni nella storia di questa società, di cercare di essere sempre competitivi".

"Vincere due trofei non è mai scontato e siamo tutti felici di avercela fatta. Cosa ho detto ai ragazzi rientrando negli spogliatoi dopo la gara? Che hanno due giorni di riposo...", aggiunge Chivu, atteso domenica coi suoi ragazzi dalla sfida delle 15 contro il Verona e poi dalla parata col doppio pullman per le vie di Milano, dove i tifosi ripeteranno le scene viste l'ultima volta due anni fa per il trionfo della Seconda Stella.