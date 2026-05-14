Anche ieri, l'Inter fresca di scudetto ha dimostrato di essere la squadra più forte della Serie A battendo agevolmente la Lazio nella finale della Coppa Italia. Una gara che Nicola Ventola definisce 'senza storia' e 'troppo semplice' da vincere per i nerazzurri. Prima di esprimere i propri complimenti a Cristian Chivu, il condottiero di questa squadra: "Su Chivu ero scettico inizialmente, ma è stato un gestore fantastico. Ha inserito i nuovi in maniera perfetta, ha dimostato leadership. Ha vinto scudetto e Coppa Italia al primo anno, quindi complimenti. lui", le parole dell'ex attaccante nerazzurro a 'Viva El Futbol'.

Dalla stretta attualità, Ventola si proietta al futuro provando a immaginarsi la squadra dell'anno prossimo: "Mi chiedo se sia arrivato il momento di continuare su questa strada o cambiarla. So che non è facile nel momento in cui vinci, ma in Europa abbiamo visto che tipo di squadre vincono. L'Inter non ha rivali in Italia, quindi ha senso continuare col 3-5-2, magari prendendo Palestra e altri attaccanti per rinforzare questa idea tattica? Sono indeciso, chiedo il vostro aiuto", ha detto Ventola rivolgendosi alla community.