"Penso che anche se la Lazio avesse fatto qualcosa di diverso sarebbe cambiato poco". Parola di Antonio Paganin, chiamato a commentare la decima Coppa Italia vinta dall'Inter nell'ultima finale giocata contro la Lazio: "L'Inter ha dimostrato di essere troppo superiore, oltre che consapevole dei propri mezzi - aggiunge ai microfoni di TMW Radio -. Quando vanno in vantaggio diventano difficili da recuperare. Quest'anno poi hanno dovuto fare a lungo a meno di Calhanoglu e Dumfries, senza dimenticare Lautaro e Thuram che ci sono stati a singhiozzo. È una squadra gestita molto bene ed è giusto che Chivu si goda ciò che ha fatto. Ha dimostrato di avere le caratteristiche adatte per allenare l'Inter".

Qual è il tratto che più ti ha colpito Chivu?

"Dà l'impressione di avere il mondo Inter in mano. È molto sveglio e rapido, anche nel botta e risposta. Un tecnico così aiuta lo spogliatoio e migliora la comunicazione. Nella gestione poi mi sembra molto più dentro rispetto alla parte tattica; i braccetti infatti spesso si trovano ad occupare il ruolo di mezzali e gli esterni vengono dentro al campo. Di certo lo ha potuto fare anche perché in Estate sono arrivati giocatori funzionali a quel tipo di interpretazione. Lui è stato bravo perché ci ha messo del suo".

Dove vedresti meglio Sarri se dovesse lasciare la Lazio?

"Per l'Atalanta sarebbe una mezza rivoluzione dal punto di vista di interpretazione calcistica. A Firenze invece sarebbe una sorta di habitat naturale, anche perché in passato già aveva esternato piacere nell'essere accostato alla Fiorentina".