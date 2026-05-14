Per l’Inter di Cristian Chivu arriva il secondo trofeo della stagione, un risultato importante per un allenatore alla prima vera esperienza su una panchina di alto livello dopo la breve parentesi al Parma.

Sabato: “Ha portato tranquillità nello spogliatoio”

A TMW Radio, Antonio Sabato ha analizzato le qualità del tecnico nerazzurro, sottolineandone soprattutto l’impatto umano sul gruppo: “La serenità, ha portato tranquillità nello spogliatoio. Dal punto di vista tattico ha cambiato molto poco rispetto a prima, ma ha dato tranquillità”.

Difesa del gruppo e gestione delle difficoltà

Sabato ha evidenziato anche la capacità di Chivu di proteggere la squadra nei momenti complessi: “Ha sempre difeso i suoi giocatori, anche quando le cose non andavano bene”. Infine, un riferimento alla capacità di ricomporre le tensioni interne: “Ha ricucito i rapporti interni, ricordiamoci che era successo al Mondiale per Club...”.