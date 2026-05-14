Le pagelle del Corriere dello Sport di Lazio-Inter, finale di Coppa Italia vinta 2-0 dai nerazzurri incoronano Cristian Chivu con un 7,5: difficile chiedere di più nel suo primo anno da allenatore nerazzurro. In campo 7 a Josep Martinez che mette la sua firma col primo clean sheet della competizione. Stesso voto per Bisseck, non perde esuberanza nelle avanzate anche dopo il giallo rimediato. Bravi Akanji, che dopo il giallo ai due "braccetti" alza il livello dell'attenzione, e a Bastoni, che gestisce con mestiere: 6,5 ad entrambi.

A centrocampo 7,5 a Dumfries, già pericoloso prima del 2-0 con un destro al volo murato da Nuno Tavares, ma la sua presenza basta per far paura agli avversari. Sufficiente Luis Henrique dalla panchina, nonostante qualche "mollezza" di troppo. Partita da 7,5 per Barella, tanto sacrificio e movimento pur con poca precisione al tiro. Pagella da 6,5 per Sucic, lucido in avvio e poi più "sporco" col passare dei minuti. Condivide il voto con Mkhitaryan, che regala sostanza in mezzo al campo a partita in corso. Sempre 6,5 per Zielinski, anche se manca il 3-0 a porta spalancata. A sinistra altro 6,5 per Dimarco: produce l'ennesimo gol calciando dal corner.

In attacco 7 a Thuram, provoca un'autorete e quando strappa fa il vuoto. Stesso voto a Lautaro, il cui gol è l'unico lampo in una gara faticosa: gli basta per incidere.

Nella Lazio 5 a Sarri per come imposta la gara, 4 a Marusic, Nuno Tavares e Patric e una sfilza di 5. Si salvano Motta, Lazzari, Pedro e Rovella, tutti col 6.