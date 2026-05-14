Rispetto alla scorsa stagione, Piotr Zielinski in questa è stato il valore aggiunto dell'Inter e grazie alle sue prestazioni ha guidato il centrocampo anche nei momenti più complicati, in assenza di Hakan Calhanoglu come ieri sera all'Olimpico contro la Lazio nella finale di Coppa Italia. E dopo la partita il polacco si è intrattenuto ai microfoni di InterTV:.

Sei stato la rivelazione di questa stagione, mi racconti le emozioni di questo momento dopo due vittorie così importanti?

"Quelli che mi conoscono non pensano che io sia stato una rivelazione, sono contento di aver potuto dimostrare il mio vero valore, sono stato bene e sono felicissimo per quello che abbiamo fatto. Vincere il double è bellissimo, ringrazio i ragazzi perché senza di loro non si poteva fare, c'è un gruppo unito e fantastico, speriamo di vincere ancora insieme".

Il gruppo, il mister, il duro lavoro, la mentalità... Quali fattori vi hanno portato a vincere?

"Tutto, partendo dal mister e dal suo staff, tutte ottime persone, quindi lo staff medico, noi giocatori che diamo tutto in campo, senza dimenticare i nostri tifosi che ci hanno seguito sempre e ovunque, ci hanno spinto. Questa è una vittoria di tutta l'Inter".

Hai una dedica speciale?

"Certo, la mia famiglia, mia moglie e i miei bimbi che oggi purtroppo non potevano essere con me. Ma ci rifaremo domenica, quando festeggeremo la vittoria dello Scudetto".