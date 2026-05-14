Da nuovo acquisto, Luis Henrique ha dovuto aspettare il suo momento per entrare con costanza sul rettangolo di gioco ma alla fine si è rivelato un innesto importante nella stagione vincente dell'Inter, reduce dal successo nella finale di Coppa Italia in cui l'esterno brasiliano è entrato nella ripresa. E dopo la partita, ha rispossto alle domande di InterTV.

Ti aspettavi in questa stagione di vincere Scudetto e Coppa Italia?

"Non immaginavo neanche uno, figurati due. Sono felicissimo, complimenti a tutto il gruppo, meritiamo questa vittoria perché siamo una squadra fortissima".

Quando hai capito che questo gruppo avrebbe potuto vincere?

"Quando sono arrivato avevo già capito che la squadra era fortissima, che si poteva alzare il livello".

Qual è stato il tuo segreto? Il lavoro, i compagni, il mister...

"Sì, il mister mi ha dato fiducia e mi aspetto di disputare una stagione anche migliore il prossimo anno".