È Petar Sucic il giocatore scelto dall'Inter per parlare in conferenza stampa dopo il triplice fischio della sfida dell'Olimpico con la Lazio che ha consegnato la decima Coppa Italia ai nerazzurri. L'inviato di FcInterNews.it, presente a Roma, vi propone le sue dichiarazioni.

Cosa puoi diventare in futuro? Qual è la tua posizione preferita?

"Non so cosa dire, sono fortunato a giocare in questo club. Voglio vincere trofei, per me è uguale giocare mezzala, play, quinto o attaccante. La cosa più importante è vincere".

Qual è la cosa che hai imparato in questo primo anno all'Inter?

"Gioco per un grande club, ho capito quanto è importante questa squadra per i tifosi e siamo riusciti a dargli la gioia di conquistare due titoli. Voglio vincere qui, sono felice".

Vorresti diventare ancora più importante di Brozovic?

"Brozovic è un grande giocatore, ho grande rispetto per lui. Sono felice di venire paragonato a lui, voglio sempre migliorare e dare il massimo per la squadra, a volte ci riesco, a volte un po' meno. Ma sono felice di questo primo anno, spero di vincere ancora in futuro con l'Inter".

Qual è stato l'apporto incisivo di Chivu?

"Non penso sia stato solo Chivu, ma tutto l'impatto della squadra. Venivamo da una stagioen difficile ma siamo stati uniti nelle difficoltà quando è iniziata la nuova annata e c'erano in gioco nuovi trofei, ne abbiamo vinti due nelle prossime stagioni vorremo vincere ancora altri titoli. Lui è una grande persona, è parte della squadra".

Rimarrai all'Inter anche nella prossima stagione?

"Posso dire che sono davvero felice di vincere trofei, sono felice all'Inter e a Milano. Nel calcio ci sono i cambiamenti, ma sto bene qui".

Domenica salirai su un pullman scoperto davanti a tantissimi tifosi. Sei pronto?

"Avrò questa opportunità di festeggiare con i tifosi, sarà bellissimo. Tutti vedranno che Milano è nerazzurra dopo una stagione straordinaria".