"Un’altra Coppa, un’altra gioia, un’altra notte da Inter". Sono queste le prime parole che Javier Zanetti affida a un post pubblicato su Instagram nel day after della decima Coppa Italia conquistata dall'Inter, reduce dalla doppietta di trofei dopo la vittoria dello scudetto.



Il vice presidente nerazzurro prosegue poi il suo lungo messaggio sottolineando tutte le emozioni provate per la strepitosa stagione che si avvia verso la conclusione: "Non ci sono più parole per descrivere quanto è speciale il lavoro fatto da questo gruppo: due trofei, una finale fantastica, la fotografia di una stagione da squadra vera, uomini veri - dice con orgoglio Pupi, esaltando la squadra e il lavoro di Cristian Chivu -. Un enorme grazie ai ragazzi, a tutto lo staff, a Cristian, a chi ha messo ogni sforzo possibile per regalare un’altra gioia al popolo interista. E grazie ancora una volta ai nostri tifosi: l’amore che ci trasmettete è sempre di più, sempre più forte, la parte più bella di essere Noi. La decima Coppa Italia è la gioia che completa una stagione meravigliosa, guardando al futuro insieme. Vi aspettiamo domenica per festeggiare ancora tutti insieme, a San Siro, a Milano, in ogni angolo d’Italia e del mondo. Sempre e solo forza Inter!".