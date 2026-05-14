Dagli studi di Sport Mediaset, Christian Panucci elogia l'Inter per l'accoppiata Scudetto-Coppa Italia, ma sottolinea anche l'uscita prematura dalla Champions League come un fattore per il voto finale per l'annata. "Hanno fatto una grande stagione ma sembra sempre di coccolarli. Questi giocano nell'Inter, sono giocatori forti ed è normale che debbano vincere. Si, va bene, hanno fatto una grande stagione, ma dovevano farla e in Europa non l'hanno fatta".

Secondo Panucci "la botta morale l'abbiamo beccata tutti quando giocavamo, ma non è che siamo andati in terapia intensiva. Nel calcio si perde, si vince, l'anno dopo però poi si riparte, mi sembra sempre che si vogliano coccolare i giocatori per questa sconfitta, che si sono rimessi, che hanno fatto l'impresa. Sono giocatori che hanno fatto molto bene in campionato, che hanno vinto la Coppa Italia ma non sono andati tutti in ospedale. Non puoi dire che l'obiettivo sia il campionato. Io 9,5 in pagella non glielo darei, perché in Europa non hanno fatto bene: diamo 8,5".

Quando poi viene chiesta a Panucci una definizione a Chivu, l'ex difensore usa il termine "rianimatore. Ha rianimato la squadra. Ha ridato forza", dice.