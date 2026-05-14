Una gara a senso unico, nella quale si è visto un divario tecnico-tattico troppo ampio tra le due squadre. Questo, in sunto, il pensiero di Antonio Cassano sulla finale di Coppa Italia che, ieri sera, ha visto trionfare l'Inter allo stadio Olimpico di Roma su una Lazio a dir poco arrendevole: "La Lazio poteva stare lì fino a domani, ma non sarebbe comunque riuscita a segnare. Ha fatto qualcosina nella ripresa, ma niente di particolare - le parole di FantAntonio a 'Viva el Futbol' -. L'Inter ha gestito dall'inizio alla fine i ritmi e i tempi dopo i due gol, poteva fare anche il terzo. La Lazio poca roba, l'anno prossimo devono fare qualcosa di importante, ci vuole aria fresca: è giusto che Sarri vada via. Non ho capito perché abbia impostato la partita con un difensore centrale schierato come regista (Patric, ndr). Complimenti all'Inter, delusione Lazio. E complimenti soprattutto alle due tifoserie, hanno fatto un capolavoro (si riferisce alle coreografie, ndr)". 

Sezione: News / Data: Gio 14 maggio 2026 alle 13:10
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.