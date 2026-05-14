Una gara a senso unico, nella quale si è visto un divario tecnico-tattico troppo ampio tra le due squadre. Questo, in sunto, il pensiero di Antonio Cassano sulla finale di Coppa Italia che, ieri sera, ha visto trionfare l'Inter allo stadio Olimpico di Roma su una Lazio a dir poco arrendevole: "La Lazio poteva stare lì fino a domani, ma non sarebbe comunque riuscita a segnare. Ha fatto qualcosina nella ripresa, ma niente di particolare - le parole di FantAntonio a 'Viva el Futbol' -. L'Inter ha gestito dall'inizio alla fine i ritmi e i tempi dopo i due gol, poteva fare anche il terzo. La Lazio poca roba, l'anno prossimo devono fare qualcosa di importante, ci vuole aria fresca: è giusto che Sarri vada via. Non ho capito perché abbia impostato la partita con un difensore centrale schierato come regista (Patric, ndr). Complimenti all'Inter, delusione Lazio. E complimenti soprattutto alle due tifoserie, hanno fatto un capolavoro (si riferisce alle coreografie, ndr)".