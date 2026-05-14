Scudetto e Coppa Italia, chi parla di stagione "normale" per l'Inter vive su Marte. In tanti davano la squadra nerazzurra per spacciata, morta e sepolta 11 mesi fa. Questa stagione è storica, da 10 e lode.

E Marotta e Chivu hanno voluto subito alzare l'asticella nei festeggiamenti dopo la conquista della Coppa Italia e del Doblete, questa Inter non vuole fermarsi qui e ha un vantaggio notevole sulle dirette rivali.

I festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia vanno avanti, mentre il mondo Inter si prepara alla grande festa di domenica che prenderà vita tra San Siro e le strade di Milano. Una giornata da vivere interamente su FcInterNews.