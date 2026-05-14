Daniele Adani affida ai social network la sua analisi di Lazio-Inter, finale di Coppa Italia vinta per 2-0 dai nerazzurri per quello che è il secondo trofeo stagionale dopo lo Scudetto e la decima affermazione nella storia interista in questa competizione.

"L'Inter vince anche la Coppa Italia e si aggiudica il secondo trofeo in una stagione che in Italia ha dominato. Non c'è mai stata storia anche in quest'ultima partita - dice Adani -. Non prendete tanto in considerazione il secondo tempo. La partita si è chiusa nel primo o meglio non si è mai aperta. Fermo restando che c'è stata una parata vera, di faccia, di Martinez su Dia, che poteva chiaramente dar vita a un finale più emozionante, se tu giochi solo il secondo tempo non puoi dire di essere stato competitivo".

"Nel primo tempo 4-1-4-1 e blocco basso della Lazio, l'Inter è andata al 70%, leggermente di più che con un filo di gas. Al piccolo trotto, ha dominato, ha scelto i momenti, totalmente in controllo del ritmo, delle scelte. Sucic davanti alla difesa, la costruzione può essere varia perché tutti i difensori giocano a calcio. La Lazio non pressa mai e l'Inter andando piano, scegliendo quando andare sulle punte o in ampiezza ha trovato sì il gol su piazzato, ma c'era andata vicina già prima. Poi la pressione su una Lazio bassa di Dumfries su Nuno Tavares ha permesso di chiudere la partita".

"A me dell'Inter paice la consapevolezza, lo status rimarcato, la totale indiffierenza dell'avversario, non nella mancanza di rispetto ma nello scegliere di giocare al gatto col topo. La Lazio è rimasta bassa, prudente, però l'Inter non ha avuto nessun problema, ad aspettare e variare. Se vediamo il totale, la Lazio fa un tiro al 45' con Isaksen, un tiro fuori di Noslin e basta. E l'Inter poteva fare il terzo in contropiede. Questo risultato è giusto senza se e senza ma, conferma l'Inter come nettamente più forte della nostra Serie A, ma anche nettamente quella che gioca meglio