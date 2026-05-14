Alla fine il suo momento è arrivato e l'ha sfruttato alla grande. Pepo Martinez, dopo una stagione praticamente da spettatore, si è ritagliato il proprio spazio in una finale pieno di vittorie e ieri sera era titolare nella vittoria della finale di Coppa Italia contro la Lazio. Al termine della partita, InterTV gli ha chiesto le sue sensazioni.

Hai vissuto questa vittoria da protagonista, mi racconti l'emozione di questo momento?

"La verità è che è stato un momento incredibile, c'è voluto tanto per arrivare fin qua, abbiamo giocato contro una squadra di valore ma abbiamo fatto tutto con determinazione. Credo sia una vittoria meritata".

Mi racconti il momento in cui hai capito che potevate fare qualcosa di grande?

"Per me è stata una stagione difficile come sapete, ma devo ringraziare tutti per l'aiuto che mi hanno dato per superare quel momento. Ma è parte del passato. Sin dall'inizio della stagione il mister ci ha dato un'energia diversa, il punto è stato giocare partita dopo partita senza pensare oltre, anche perché giocando così tanto non serve farlo".

Qual è il segreto dei tuoi tanti clean sheet?

"Avere una difesa come la nostra (ride, ndr). Abbiamo un grande gruppo, difendiamo dal primo attaccante all'ultimo difensore".

A chi dedichi questo trofeo?

"A una persona che non è più con me, mia nonna, mancata quest'anno. La dedico a lei ovunque sia".