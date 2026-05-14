Periodo d'oro per Carlos Augusto che dopo aver vinto il suo secondo scudetto ha sollevato ieri sera la sua prima Coppa Italia e il periodo felice potrebbe continuare. L'esterno brasiliano nelle file di Chivu è stato il 'non titolarissimo' rivelandosi pedina silenziosa quanto fondamentale nello scacchiere nerazzurro che ieri sera all'Olimpico ha conquistato il Doblete. Prestazioni che non sono passate inosservate all'italiano Carlo Ancelotti, freschissimo di rinnovo con la Nazionale brasiliana (LEGGI QUI). Il ct della Selecao si è lasciato suggestionare dall'esterno interista. Le probabilità che il 30 di Chivu riceva la chiamata di Re Carlo per il Mondiale iniziano a salire, fa sapere Sportitalia che poi fa anche il punto di mercato.

"Poi sarà tempo di riflettere sul futuro" si legge sul sito di SI che parla di destino neanche "minimamente in discussione", tenendo conto del contratto in scadenza nel giugno 2028 che potrebbe venire ritoccato. Le intenzioni sono proprio quelle e Sportitalia parla di incontro in agenda per trattare l'argomento con l'obiettivo di adeguare e prolungare l'accordo tra il giocatore e l'Inter. I corteggiatori non mancano, e a tentare di voler mettere le mani sull'ex Monza sono club italiani ed europei, "pronti ad un’offerta e ad un disegno tattico che possa portare il brasiliano a ricoprire l’amato ruolo di esterno mancino in una difesa a 4 che sente totalmente suo".