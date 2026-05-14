Periodo d'oro per Carlos Augusto che dopo aver vinto il suo secondo scudetto ha sollevato ieri sera la sua prima Coppa Italia e il periodo felice potrebbe continuare. L'esterno brasiliano nelle file di Chivu è stato il 'non titolarissimo' rivelandosi pedina silenziosa quanto fondamentale nello scacchiere nerazzurro che ieri sera all'Olimpico ha conquistato il Doblete. Prestazioni che non sono passate inosservate all'italiano Carlo Ancelotti, freschissimo di rinnovo con la Nazionale brasiliana (LEGGI QUI). Il ct della Selecao si è lasciato suggestionare dall'esterno interista. Le probabilità che il 30 di Chivu riceva la chiamata di Re Carlo per il Mondiale iniziano a salire, fa sapere Sportitalia che poi fa anche il punto di mercato.

"Poi sarà tempo di riflettere sul futuro" si legge sul sito di SI che parla di destino neanche "minimamente in discussione", tenendo conto del contratto in scadenza nel giugno 2028 che potrebbe venire ritoccato. Le intenzioni sono proprio quelle e Sportitalia parla di incontro in agenda per trattare l'argomento con l'obiettivo di adeguare e prolungare l'accordo tra il giocatore e l'Inter. I corteggiatori non mancano, e a tentare di voler mettere le mani sull'ex Monza sono club italiani ed europei, "pronti ad un’offerta e ad un disegno tattico che possa portare il brasiliano a ricoprire l’amato ruolo di esterno mancino in una difesa a 4 che sente totalmente suo".

Sezione: Focus / Data: Gio 14 maggio 2026 alle 20:18
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
vedi letture
Egle Patanè
autore
Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi