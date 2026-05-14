Lazio-Inter è la finale di Coppa Italia che ha fatto registrare l'incasso più alto nella storia della competizione generando al botteghino 5.636.918,50 di euro grazie alla presenza di 68.729 spettatori paganti che hanno riempito lo stadio Olimpico di Roma. La sfida che ha visto trionfare i nerazzurri ha superato l'ultimo atto tra Milan e Bologna della passata edizione, posizionandosi dietro solamente al derby di Milano, valido per la semifinale d'andata del 2024/25, quando l'incasso fu di 5,8 milioni di euro. Lo riporta Calcio e Finanza, mettendo in evidenza i numeri della top 10:

Semifinale 2025: Inter-Milan, 75.552 spettatori e incasso da 5,8 milioni di euro;

Finale 2026: Lazio-Inter, 68.729 spettatori e incasso da 5,6 milioni di euro;

Finale 2025: Milan-Bologna, 68.500 spettatori e incasso da 5,5 milioni di euro;

Finale 2023: Fiorentina-Inter, 68.500 spettatori e incasso da 5,5 milioni di euro;

Finale 2022: Inter-Juventus, 67.944 spettatori e incasso da 5,15 milioni di euro;

Finale 2024: Atalanta-Juventus, 66.854 spettatori e incasso di 4,5 milioni di euro

Semifinale 2023: Inter-Juventus, 75.491 spettatori e incasso da 4,3 milioni di euro;

Semifinale 2022: Inter-Milan, 74.508 spettatori e incasso da 4,15 milioni di euro;

Finale 2016: Milan-Juventus, 66.555 spettatori e incasso da 3,92 milioni di euro;

Finale 2012: Juventus-Napoli, 61.803 spettatori e incasso da 3,87 milioni;