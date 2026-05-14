Quello di Davide Frattesi è quasi sempre uno dei nomi più caldi quando si tratta di mercato. Si è parlato di addio all'Inter già dopo pochi mesi dal suo arrivo a Milano visto il poco spazio da titolare arrivato sotto la guida di Simone Inzaghi, con cui è spesso e volentieri stato decisivo con gol pesanti soprattutto per la conquista della Seconda Stella (basti pensare a quello messo a segno nei minuti finali contro il Verona e l'Udinese). Se ne sta parlando già ora in vista dell'estate, perché anche con Cristian Chivu in panchina i minuti in campo sono stati pochi.

Ad aumentare i dubbi sul futuro del centrocampista romano c'è l'ultimo post pubblicato su Instagram dallo stesso numero 16 nerazzurro per celebrare la conquista della Coppa Italia, messa in becheca ieri grazie al 2-0 rifilato alla Lazio (autogol di Marusic e rete del solito Lautaro). Frattesi ha scelto quattro foto per festeggiare il trofeo, e in tutte appare sorridente e in posa con la compagna, la sorella e il resto della famiglia. La frase "Conta il percorso", accompagnata da un "Grazie" e un cuore di colore rosso, arricchiscono il messaggio ambiguo che pare avere il sapore di un addio. Se sarà davvero così lo scopriremo in estate, quando il mercato entrerà nel vivo. Adesso Davide ha un'altra priorità: festeggiare due trofei insieme alla squadra e ai tifosi.