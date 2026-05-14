L'Inter vince la Coppa Italia e la Roma dovrà pagare 25 milioni di euro. Apparentemente non c'è alcuna correlazione tra i due concetti. In realtà, ampliando il raggio di valutazione, è tutto vero. Grazie al successo nerazzurro nella competizione nazionale, infatti, la Lazio non avrà la possibilità di disputare la prossima Europa League, accessibile solo in caso di vittoria del trofeo. Di conseguenza, per i posizionamenti nelle prossime coppe farà fede solo la classifica finale della Serie A. In tal senso, benché sia ancora in piena corsa per un posto in Champions League, la Roma è automaticamente qualificata almeno all'Europa League.

La partecipazione a una competizione europea della prossima stagione era la condizione che avrebbe fatto scattare l'obbligo di riscatto per Donyell Malen, arrivato nella Capitale lo scorso gennaio in prestito dall'Aston Villa. Ora, con la Coppa Italia nella bacheca nerazzurra, i giallorossi dovranno riscattare l'attaccante olandese versando la cifra pattuita. Non una grande notizia per un club che ha costantemente a che fare con i limiti imposti dal settlement agreement, ma a onor del vero, viste le prestazioni sul campo di Malen (già 13 gol con appena 3 rigori messi a referto in 4 mesi), migliore in campo da quando è sbarcato in Serie A, sarebbe stato comunque delittuoso non trattenerlo per le prossime stagioni e quindi alla fine il riscatto sarebbe avvenuto a prescindere.