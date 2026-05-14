L’ex calciatore biancoceleste Andrea Agostinelli, intervenuto ai microfoni di Radiosei all’indomani della finale di Coppa Italia persa contro l’Inter, ha analizzato con toni critici la prestazione della Lazio.

Agostinelli si è detto deluso soprattutto dall’atteggiamento mostrato dalla squadra: “Sono deluso, le partite si possono perdere ma con un atteggiamento diverso. Senza paura, non concedendosi così”. Poi l’affondo sul piano tattico: “La Lazio ha regalato il primo tempo all’Inter, senza aggredire il loro possesso di palla”.

Secondo l’ex biancoceleste, alla squadra è mancata personalità: “È sembrato un allenamento, è mancato coraggio”. Agostinelli ha ipotizzato anche un peso psicologico legato al precedente in campionato: “Forse lo 0-3 del campionato ha fatto male in termini di autostima”.

L’analisi si è poi spostata sull’aspetto caratteriale: “Non è solo una questione di caratura tecnica, è stato un problema di testa. Non puoi pensare di tenere in eterno lo 0-0”.

Infine, Agostinelli ha parlato anche dell’assenza di Maurizio Sarri in panchina: “Non credo ci sia una connessione con il piano gara pensato da Sarri”. Ma ha aggiunto: “Penso anche che l’assenza del tecnico in panchina possa aver influito”.