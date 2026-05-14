La Nazionale italiana Under 15 tornerà in campo martedì 19 maggio (ore 17, diretta su Vivo Azzurro TV) e giovedì 21 maggio (ore 11) a Novarello, per l’ultimo appuntamento della stagione, il doppio test con i pari età della Serbia, dopo aver chiuso al terzo posto il Torneo delle Nazioni, andato in scena dal 25 aprile al 1° maggio in Friuli Venezia Giulia.  Per l'occasione, Il tecnico Enrico Battisti ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2011, tra cui spicca l’attaccante del Dundee United Lorenzo Sassetti, unico elemento a giocare all’estero. Gli Azzurrini si raduneranno domenica a Granozzo con Monticello, in provincia di Novara.

L’ELENCO DEI CONVOCATI: 

Portieri: Matteo Bondone (Genoa), Lorenzo Minicucci (Fiorentina);
Difensori: Lorenzo Allara (Juventus), Immanuel Altieri (Torino), Matthew Appiah Boateng (Parma), Giulio Cacucciolo (Torino), Niccolò Chieffallo (Roma), Mirko Danza (Atalanta), Leopoldo Febbraro (Fiorentina), Bruno Savarese (Roma);
Centrocampisti: Mattia Castiglione (Palermo), Sean Luis Ebagua (Venezia), Abdel Salam Musah (Fiorentina), Gabriel Tedesco (Inter), Davide Tilli (Genoa), Matteo Vives (Napoli);
Attaccanti: Mark Chidozie Cordopatri (Parma), Francesco Fattoruso (Napoli), Leonard Maria Lima Ramalho (Bologna), Mattia Pica (Roma), Lorenzo Sassetti (Dundee United), Lorenzo Vitali (Parma).

Sezione: Giovanili / Data: Gio 14 maggio 2026 alle 19:04 / Fonte: figc.it
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.