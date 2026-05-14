Il ct della Francia Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati per il Mondiale 2026. Presente un solo nerazzurro, l’inamovibile Marcus Thuram. L’attaccante neo campione d’Italia è stato sempre presente in lista, ma dovrà giocarsi il posto con un parterre ricchissimo, da Kylian Mbappé a Ousmane Dembele passando per Michael Olise.

Ad aprire il torneo sarà la sfida tra Messico e Sudafrica, in programma l’11 giugno allo Stadio Azteca di Città del Messico. Tra le selezioni più attese c’è naturalmente la Francia di Didier Deschamps, pronta a ripartire dopo il trionfo del 2018 e la finale persa contro l’Argentina nel 2022. I Bleus si presenteranno ancora una volta come una delle grandi favorite del torneo.

PORTIERI: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)

DIFENSORI: Lucas Digne (Aston Vila), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelone), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Wlliam Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich)

CENTROCAMPISTI: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Rome), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG)

ATTACCANTI: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Marcus Thuram (Inter Milan)