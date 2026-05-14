Scudetto e Coppa Italia al primo anno sulla panchina dell'Inter. Francamente era difficile aspettarsi di più da Cristian Chivu, che ha saputo guidare una squadra reduce da profonde delusioni e riportarla sui binari che le competono. E dopo la vittoria contro la Lazio, l'allenatore ha parlato ai microfoni di InterTV: "Siamo contenti per quello che abbiamo raggiunto, vincere due trofei in una stagione non è mai facile né scontato. Ci vogliono ambizione, impegno, motivazione. Abbiamo fatto una grande stagione per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi ed è merito di questi ragazzi, di una società che ci ha sostenuto, dei tifosi che ci hanno creduto e ci hanno supportato".
I giocatori hanno capito di poter fare qualcosa di importante all'inizio, è così anche per lei?
"Sì, perché ci siamo parlati, il Mondiale per Club ci è servito per mettere in chiaro gli obiettivi, le ambizioni, per rimettersi in gioco, mettere la faccia e questi ragazzi lo hanno fatto fin dall'inizio".
Ha una dedica speciale per questo trofeo?
"Lo dedico a tutto il mondo Inter, ma soprattutto alle mie figlie che hanno dovuto sopportare mille cose soprattutto a inizio stagione quando il loro padre veniva messo in discussione".
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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