L'Inter accelera per la difesa del futuro. Dopo che in mattinata è arrivata la notizia dell'accelerata per Tarik Muharemovic, da Cronache di Spogliatoio arriva ora la notizia dell'intesa raggiunta tra il club nerazzurro e Oumar Solet, difensore francese classe 2000 dell'Udinese. Adesso spetta al club nerazzurro chiudere l’operazione con il club friulano. Arrivato formalmente a Udine nell'ottobre del 2024 dopo l'esperienza con la maglia del Salisburgo, Solet ha esordito con la maglia bianconera il 4 gennaio 2025 nel match contro l'Hellas Verona. 

In breve tempo, Solet è diventato un punto di riferimento per la squadra di Kosta Runjaić: nelle ultime due annate ha giocato 52 partite segnando anche 4 gol. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 13 maggio 2026 alle 16:15
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.