L'Inter accelera per la difesa del futuro. Dopo che in mattinata è arrivata la notizia dell'accelerata per Tarik Muharemovic, da Cronache di Spogliatoio arriva ora la notizia dell'intesa raggiunta tra il club nerazzurro e Oumar Solet, difensore francese classe 2000 dell'Udinese. Adesso spetta al club nerazzurro chiudere l’operazione con il club friulano. Arrivato formalmente a Udine nell'ottobre del 2024 dopo l'esperienza con la maglia del Salisburgo, Solet ha esordito con la maglia bianconera il 4 gennaio 2025 nel match contro l'Hellas Verona.

In breve tempo, Solet è diventato un punto di riferimento per la squadra di Kosta Runjaić: nelle ultime due annate ha giocato 52 partite segnando anche 4 gol.