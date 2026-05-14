Roberto Mancini non direbbe no a un ritorno sulla panchina della Nazionale italiana dopo l'addio nell'agosto del 2023, al culmine di un'esperienza dai due volti, nella quale ha vinto un campionato europeo ma non è riuscito a qualificarsi per il Mondiale in Qatar. Lo ha confermato il figlio Andrea, nel corso di un'intervista a Cronache di Spogliatoio: "Lo ha anche detto in tempi recenti di essersi pentito di aver lasciato la Nazionale italiana, vorrebbe chiudere il cerchio vincendo il Mondiale. Sono convinto che tornerebbe domani mattina sulla panchina azzurra, se ci fosse la possibilità", ha detto il direttore sportivo della Sampdoria.

Per la cronaca, il Mancio, dopo la parentesi in azzurro, ha allenato la nazionale dell'Arabia Saudita per poi trasferirsi all'Al-Sadd, squadra che ha guidato alla vittoria del campionato qatariota.