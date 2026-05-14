Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca è intervenuto sul tema della data del derby della Capitale, criticando la gestione della Lega Calcio e richiamando alla necessità di rispettare le indicazioni tecniche degli organi di sicurezza. Rocca ha usato parole dure nei confronti della Lega: “A questo punto è solo una questione egoica. La Lega Calcio sta scommettendo in maniera imprudente sulla pelle della nostra città. È una cosa che non mi piace”.

Fiducia nelle autorità di sicurezza

Il governatore ha difeso l’operato delle istituzioni preposte alla sicurezza pubblica: “Il prefetto è una figura terza e indipendente, il questore altrettanto e hanno dato delle valutazioni di carattere tecnico assolutamente scevre da qualunque condizionamento”. E ha aggiunto: “A questo punto dobbiamo attendere la decisione del Tar, mi auguro prevalga la ragionevolezza”.

“Errore evidente di pianificazione”

Rocca ha poi ribadito le proprie critiche sulla programmazione dell’evento: “Dobbiamo rispettare le indicazioni tecniche di chi si occupa di sicurezza, c'è stato un errore di pianificazione e adesso non è il momento di fare i capricci da parte di nessuno”. Infine, il riferimento alla concomitanza con gli Internazionali di tennis: “C'è stato un errore evidente della Lega Calcio quando ha pianificato il derby nella stessa giornata in cui c'è un evento di portata internazionale come gli Internazionali di tennis”.