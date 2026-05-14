L'attesa è terminata e la Scala del Calcio è pronta a indossare il suo abito da sera migliore. In occasione della sfida tra Inter e Verona, giornata in cui verrà ufficialmente consegnato il trofeo ai nerazzurri, Betsson Sport scende in campo per celebrare questo traguardo storico con un racconto fatto di passione, divertimento e condivisione. Per onorare i Campioni d'Italia, il brand ha ideato un percorso di intrattenimento che accompagnerà i tifosi sin dalle ore antecedenti il fischio d'inizio, trasformando l'area circostante e l'interno dello stadio in un vero e proprio palcoscenico a tinte nerazzurre.

L'esperienza per il pubblico prenderà il via nei pressi del Gate 0, dove l'atmosfera di festa sarà inaugurata da un imponente cartonato raffigurante il numero 21. Davanti a questo simbolo inequivocabile di vittoria, i supporter avranno la possibilità di scattarsi delle foto ricordo, immortalando la gioia per un successo tanto atteso.

A pochi passi di distanza, nell'adiacente zona arancio sempre in prossimità del Gate 0, l'entusiasmo si sposterà sull'azione vera e propria grazie a un avvincente gioco di abilità. I tifosi saranno chiamati a testare la propria precisione calcistica: l'obiettivo sarà infatti quello di riuscire a far fermare il pallone esattamente sopra la sagoma di una maglia nerazzurra. Un'impresa che richiede concentrazione e tocco fino, ma che ripagherà i più abili con un premio d'eccezione, ovvero una maglia ufficiale dell'Inter rigorosamente autografata.

I festeggiamenti proseguiranno poi anche all'interno degli spazi più esclusivi dello stadio. Tutti gli ospiti della Betsson Sport Lounge avranno infatti a disposizione lo speciale Sharibox, un innovativo photobooth pensato per catturare le emozioni della serata. Questa tecnologia permetterà di scattare fotografie personalizzate, arricchite da sfondi digitali creati per l'occasione, e di stamparle in tempo reale, regalando ai presenti un ricordo tangibile e immediato di una giornata memorabile.

A suggellare questa giornata di festa e a tracciare il bilancio di un'annata straordinaria sono le parole di Stefano Tino, Managing Director Southern Europe di Betsson Group, che ha voluto sottolineare l'importanza del momento e il forte legame con il club: "Vedere l'Inter alzare al cielo il trofeo di Campione d'Italia è un'emozione indescrivibile e un motivo di grande orgoglio per tutti noi di Betsson Sport. Essere al fianco dei nerazzurri in un momento così alto della loro storia sportiva conferma il valore della nostra collaborazione. Chiudiamo oggi la nostra seconda stagione di partnership con l'Inter nel migliore dei modi possibili, celebrando un trionfo che è il naturale frutto di passione, determinazione e duro lavoro. Non vediamo l'ora di continuare a costruire insieme nuovi successi in futuro".