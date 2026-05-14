Walter Zenga, intervenuto negli studi di Sky Sport 24, ha commentato la vittoria della Coppa Italia da parte dell’Inter, soffermandosi sulle prospettive future del club nerazzurro e sui possibili movimenti di mercato.
L’ex portiere ha sottolineato la continuità del progetto interista: “Le cose si cambiano senza far notare i cambiamenti: non puoi mettere 8-9 giocatori nuovi ogni volta”. Secondo Zenga, la società ha già le idee chiare per l’estate: “Qualcosa sicuramente faranno in estate e la bravura della società è non farsi prendere dall'euforia ma essere capace di leggere le richieste dell'allenatore”.
Mercato Inter: “Servono pochi innesti”
Zenga ha indicato anche i reparti da rinforzare: “Probabilmente ci saranno da prendere un portiere, un centrocampista e un difensore”. Poi un pensiero su Alessandro Bastoni: “Spero Bastoni non si faccia prendere dalle cose esterne e che non vada via”. L’ex numero uno nerazzurro ha parlato anche delle ambizioni europee: “Quest'anno sapevano che in Europa era difficile, l'anno prossimo cambia perché tutti si aspettano che l'Inter in Champions cresca di gradino”.
E ha ammesso: “Sono onesto, ero tra quelli che diceva ‘mah, non so’, lo ammetto. Sarei stato contento se fossimo entrati tra le prime quattro".
Dimarco e Thuram sotto i riflettori
Zenga ha poi elogiato Federico Dimarco: “Io il punto esclamativo lo metto su Dimarco: fare 17 assist da quinto è qualcosa di particolarissimo”. Infine su Marcus Thuram: “La partita clou è quella di Amsterdam con l'Ajax: lì lui si è un po' ritrovato”.
Autore: Ludovica Ferrante
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