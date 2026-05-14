Dopo lo Scudetto, la Coppa Italia. In casa Inter si continua a vincere e festeggiare l'epilogo di una stagione iniziata con più di una perplessità e tanta speranza più che convinzione e terminata in trionfo. Le celebrazioni riguardano giocatori, dirigenti, tifosi ma anche chi è in contatto con il mondo nerazzurro dall'esterno, come nella fattispecie Federico Pastorello che ha ben tre giocatori della sua scuderia nella rosa a disposizione di Cristian Chivu.

L'agente ha voluto rendere omaggio sia ai propri assistiti, sia alla squadra regina d'Italia: "Un altro trofeo per i ragazzi della P&P Sportmanagement Ange Bonny, Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. Che stagione incredibile... Congratulazioni, siete entrati ancora di più nella storia di questo grande club che è l'Inter".

E dopo le congratulazioni, Pastorello dovrà rimboccarsi le maniche per due dei suoi giocatori, De Vrij e Acerbi che lasceranno l'Inter al termine di questa stagione per fine contratto. Entrambi si sentono ancora all'altezza di giocare ad alto livello e all'agenzia il compito di trovare una sistemazione adatta alle loro aspettative.