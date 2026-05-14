In attesa di sollevare verso il cielo di Milano, domenica pomeriggio, la coppa dello Scudetto, ieri sera Lautaro Martinez ha fatto stretching alzando la Coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma. E dopo i festeggiamenti sul campo, il capitano si è concesso ai microfoni di InterTV:

Finale di stagione storico. Mi racconti le tue emozioni?

"Ce ne sono tante, la prima che mi viene in mente è l'orgoglio di vestire questa maglia, di difendere questi colori, di rendere felici questi tifosi che sono magnifici, insieme a un gruppo che è ripartito dopo quanto accaduto l'anno scorso, a testa alta, conquistando due trofei che per noi sono molto importanti".

Come avete fatto a gestire la squadra tu e il mister facendole dominare il finale di stagione?

"Abbiamo parlato tanto tra di noi, anche perché abbiamo sofferto, con alti e bassi, ma alla fine il gruppo ha fatto la differenza. Nei momenti di difficoltà ci siamo confrontati, lo sprint finale è stato fatto nel modo corretto e oggi siamo qui a festeggiare questi due titoli".

Cosa hai detto ai tuoi compagni per caricarli?

"Tante cose, ricordo solo che la cosa principale è che nessuno ci regala niente, tutto è merito nostro, dello staff, della gente che lavora insieme a noi tutti i giorni. Questa coppa va dedicata a ognuno di loro".