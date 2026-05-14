Nonostante la sua faccia da poker che non tradisce la minima emozione, ieri Denzel Dumfries, eletto MVP della finale di Coppa Italia, si è lasciato andare a parecchi sorrisi. Prestazione maiuscola per il neerlandese, che come al solito nei momenti che contano fa la differenza. E nel post-partita parla così ai microfoni di InterTV:

Ci racconti le tue emozioni?

"Tanta roba, sono molto felice e orgoglioso di questa squadra. Abbiamo vinto due trofei e sono davvero orgoglioso".

Quando hai capito in questa stagione che si poteva fare qualcosa di così importante?

"Io sono stato fuori tante partite, non saprei. Ma abbiamo creduto sin dall'inizio della stagione, chi veste la maglia dell'Inter sa che deve provare sempre a vincere trofei e vincerne due è tanta roba".

Quanto ti è mancato il gruppo in quei due mesi in cui sei stato fuori?

"Mi è mancato tanto, sto bene con questo gruppo, è come una famiglia. Ma Gigi (Luis Henrique, ndr) ha fatto molto bene durante il mio infortunio. Ho tanto rispetto per lui, non era facile. Quando sono rientrato abbiamo vinto due trofei, ma Luis Henrique ha disputato una buona stagione".

Hai una dedica speciale?

"Per i miei figli".