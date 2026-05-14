"Come lo vogliamo chiamare? Doppietta? Dupla? Doblete?". Comincia così la riflessione per 'Viva El Futbol' di Lele Adani dopo la vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter, un trofeo che va ad aggiungersi allo scudetto vinto matematicamente contro il Parma due domeniche fa.

"L'Inter ha dominato la stagione in Italia, anche nella partita di ieri sera non c'è mai stata storia - ha aggiunto l'ex difensore - Non date tanto peso al secondo tempo, la partita è stata a senso unico, non si è mai aperta. Quando una squadra reagisce nei minuti finali, non può dire di essere stata competitiva. C'è stata una sola parata vera di Martinez, di faccia, che poteva rendere il finale più emozionante. L'Inter è andata al 60-70%, ha messo poco più di un filo di gas. E' andata al piccolo trotto, ha dominato, scegliendo i momenti per colpire. L'Inter è una squadra totalmente in controllo del campo, del gioco e del ritmo".

Estendo il discorso allo status raggiunto e confermato dalla squadra di Chivu in questa annata, Adani ha aggiunto: "A me dell'Inter piace la consapevolezza, la totale indifferenza agli avversari, che non vuol dire mancanza di rispetto ma la capacità di scegliere come 'giocare al gatto col topo'. Ieri sera, la Lazio, per cambiare rispetto a sabato scorso, è rimasta bassa, prudente, ma l'Inter non ha avuto nessun problema. Alla fine dei conti, credo che questo risultato sia giusto, senza sé e senza ma. L'Inter si conferma la squadra nettamente più forte della nostra Serie A, ma anche nettamente quella che gioca meglio".