"L'anno scorso ci è servito per quest'anno, abbiamo chiuso la stagione alla grande con due trofei. Siamo felici". Lo ha detto Marcus Thuram, parlando con Sportmediaset dopo il trionfo dell'Inter nella finale di Coppa Italia.

Futuro roseo per te e per l'Inter.

"L'Inter vinceva anche prima di me, è una grande squadra italiana che gioca sempre per vincere".

Sei stato decisivo nel momento clou.

"Sì, sì, ma tutta la squadra si è rialzata dopo la sosta".

Un voto a Chivu.

"No do voti, ha fatto una stagione grandissima. Abbiamo vinto anche grazie a lui".

Obiettivo Champions?

"Ora ci godiamo i trofei, poi vedremo dopo i Mondiali e le vacanze".

Chi ti ha stupito di più?

"Tutti, anchde quelli che erano già qua. I nuovi ci hanno dato una grande mano".