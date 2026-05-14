Nessun dubbio sul fatto che dalla sosta in poi Marcus Thuram sia stato il trascinatore dell'Inter verso la vittoria dello Scudetto e, ieri sera, della Coppa Italia. Nel 2-0 alla Lazio l'attaccante ha messo il suo zampino pizzicando di testa il pallone che Adam Marusic ha deviato nella sua porta per il vantaggio nerazzurro. Dopo la partita, ecco le sue parole rilasciate a InterTV:

Sai benissimo che vincere due trofei non è facile, cosa provi in questo momento?

"Sono molto felice, sono fiero della squadra e della nostra stagione".

C'è un momento della stagione in cui hai capito che il gruppo avrebbe potuto fare qualcosa di magico?

"Dall'inizio, quando sono arrivato all'Inter, so che questo gruppo è speciale e dobbiamo dimostrarlo in campo. Ho sempre avuto fiducia in questo gruppo".

La tua stagione si è conclusa in crescita, qual è stato il segreto? Il duro lavoro, i compagni, il mister?

"Sì, tutto quello che hai detto e il sorriso (ride, ndr)".

A chi dedichi questa coppa?

"A Marco Materazzi".

Come mai?

"Così, mi è venuto...(ride, ndr)".