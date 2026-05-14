Ieri allo stadio Olimpico di Roma per assistere alla finale di Coppa Italia, che ha visto trionfare l'Inter sulla Lazio, Dario Marcolin ha tracciato un bilancio della stagione dei nerazzurri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' stata un'annata importante - le sue parole -. Chivu è un figlio dell'Inter, ha avuto la bravura di vincere due titoli coronado un bel percorso. Ha stupito tutta l’Italia per come è riuscito a gestire sia in campo che fuori una squadra con tanta qualità e grande voglia di vincere. L'Inter è stata superiore alla Lazio: nel giro di quattro giorni, in due partite, il computo totale è 5-0".
L'Inter ha realizzato il doblete lasciando le rivali a bocca asciutta, come sottolineato da Marcolin: "La 'guerra' in campionato degli ultimi anni è sempre stata tra Inter e Napoli: ha vinto una volta una e una volta l'altra, con Milan unica eccezione. Inter e Napoli sono le squadre che hanno qualcosa di più nella nostra Serie A".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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