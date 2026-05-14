È arrivato il tanto atteso ok della Prefettura di Roma alla proposta della Lega Serie A per la gestione del calendario della 37ª giornata. La decisione sblocca definitivamente la programmazione delle gare decisive per la corsa alla Champions League. Il derby della Capitale tra Roma e Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12:00. La stessa collocazione oraria è stata estesa anche alle altre partite legate alla zona Champions, per garantire uniformità e regolarità competitiva.

In contemporanea si disputeranno anche: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli

La decisione è arrivata dopo giorni di incertezza e confronto tra istituzioni sportive e autorità locali, con l’obiettivo di conciliare esigenze di sicurezza e regolarità del campionato. Il calcio d’inizio simultaneo permetterà così di vivere in diretta gli ultimi verdetti della stagione.