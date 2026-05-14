Nel celebrare il lavoro di Cristian Chivu, che al primo colpo ha guidato l'Inter al doblete nazionale, con la conquista della Coppa Italia dopo lo scudetto, Massimo Marianella ha paragonato il tecnico romeno ad Arne Slot, manager del Liverpool che ha raccolto la pesante eredità di Jurgen Klopp vincendo la Premier League nella stagione del suo insediamento ad Anfield: "Chivu è un uomo intelligente, è stato molto bravo nella comunicazione interna ed esterna allo spogliatoio - la premessa del giornalista di Sky Sport -. La sua intelligenza sta nel come ha vinto, ha cambiato l'Inter di Inzaghi in maniera molto silenziosa, tranquilla. Mi ha ricordato ciò che ha fatto Slot nella passata stagione, Chivu ha fatto la stessa cosa, anche se non ha voluto prendersi i meriti che è giusto attribuirgli. Ha fatto piccoli ma significativi cambiamenti tecnico-tattici".