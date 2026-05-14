Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l’Inter, iniziano ad arrivare le prime reazioni social dei giocatori della Lazio. Tra questi anche Tijjani Noslin, protagonista di una delle occasioni più importanti create dai biancocelesti nel corso della partita.

Il messaggio social dell’attaccante

L’attaccante olandese, rimasto in campo per tutta la gara, ha affidato a Instagram tutta la sua delusione per il ko: “Fa male chiuderla in questo modo, ma sono grato per il viaggio e con tutti coloro che sono stati con noi”.

Delusione Lazio dopo la finale

Il messaggio di Noslin fotografa l’amarezza della Lazio per una finale sfumata contro un’Inter apparsa più concreta nei momenti decisivi del match. Nonostante la sconfitta, il centravanti ha voluto ringraziare compagni e tifosi per il sostegno ricevuto durante il percorso in Coppa Italia.