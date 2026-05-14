Le pagelle di Tuttosport partono da un 6,5 per Josep Martinez: se Dia non riapre la finale è per merito suo. Stesso voto per Bisseck, con Inzaghi non avrebbe finito la partita e invece (da ammonito dopo 6') finisce la gara e gioca pure bene. Sale a 7 Akanji, che gioca col pilota automatico. Sufficiente Bastoni, unica sbavatura quando tiene in gioco Dia lanciato a rete.

Pagella da 7 per Dumfries, manda in tilt Tavares sul raddoppio interista. Sufficienza a Luis Henrique, che si divora un gol ma spinge con un Frecciarossa. Bene a centrocampo Barella, 6,5: un moto perpetuo. Condivide il voto con Sucic: un segnale da Chivu il fatto di riproporlo da regista in finale. Sufficienza per Mkhitaryan e anche per Zielinski, che getta alle ortiche il 3-0. Dimarco è invece da 7: pennella il corner dell'autogol, dà sempre una sensazione di pericolo quando calcia.

In attacco Thuram prende un 6,5: costringe i centrali biancocelesti a tenere sempre la guardia alta. Al suo fianco Lautaro è da 7, marchia un'altra finale di Coppa Italia dopo quella di due anni prima risolta da una sua doppietta alla Fiorentina. Voto 8 a Chivu, applausi per una stagione con due trofei e 115 gol.

Nella Lazio 4 a Marusic e Nuno Tavares, 5 a Sarri la cui finale non è mai nata. Si salva giusto Gila con un 6, come Rovella dalla panchina. Sufficiente anche la prova di Guida alla direzione arbitrale, anche se grazia Pedro dal rosso.